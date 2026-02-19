НС прие публичния регистър на педофилите

Депутатите гласуваха на първо и второ четене откриването на списъка с лица, извършили сексуални посегателства над деца. Народните представители приеха промените с пълно единодушие в рамките на по-малко от половин час по време на пленарното заседание на 19 февруари.

Парламентът осигури безплатен достъп до данните

Новите текстове влязоха извънредно като първа точка в дневния ред след сутрешния председателски съвет. Съгласно приетите изменения, гражданите получават публичен и безплатен достъп до данните на извършителите на сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Списъкът обхваща техните три имена, настоящ и постоянен адрес, както и подробна информация за произхода им. Веднага след първото гласуване, подкрепено от всички 186 присъстващи депутати, парламентът одобри окончателната редакция на проекта и на второ четене.

"Днес се обединихме около нещо добро за българските деца", заяви Климент Шопов и изрази благодарност към останалите парламентарни групи за подкрепата на законопроекта.

Дебатът предизвика критика към неправителствените организации

По време на кратките разисквания акцентът се измести към ролята на гражданския сектор и образователната система. Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" изрази пълна подкрепа за законопроекта, но насочи вниманието към действията на определени неправителствени организации. Той изрази несъгласие с опитите децата да бъдат обучавани на нетрадиционни идеи за половата идентификация и припомни съпротивата на същите тези организации срещу въвеждането на вероучение.

Йордан Цонев се обяви категорично срещу идеята държавни функции да преминават в ръцете на граждански сдружения.

"Тях никой не ги избира, някой ги финансира и те изпълняват поръчката му. ДПС е винаги против този тип политика", подчерта Йордан Цонев. Народният представител добави, че партията ще работи последователно за разграждането на мрежата на влияние на Джордж Сорос в страната.