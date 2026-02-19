Майката на Валери хвърли нова бомба! Имало таен тунел, заради това е всичко

София Андреева, майката на Валери, едно от първите момчета, живяло с Калушев и единственият подал сигнал още преди години пред органите на реда какво се случва в хижа "Петрохан", излезе с нова сензация във Фейсбук пост.

"Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието. Защо продължават да стоят там? В хижата има тунел от хижата водещ към Северна България. Така е построена през 80те години на миналия век. Била е замислена като тренировъчен център за разни организации. Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока който изживявам от цялата мерзост. Какво още прави там полицията и защо нищо не казва за тунела. Изследват ли го или го зазиждат? Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият. Обяснява защо полицията продължава да варди, при положение, че случаят е приключен", написа тя и хвърли в нови дедукции и размишления хората там.