ИТН вече поиска оставката на служебния кабинет и нападна Цицелков: Имал е инцидент с жена в хотелска стая в Гана

Кабинетът „Петрохан“ е заченат незаконно, тъй като служебният премиер Андрей Гюров се закле незаконно. Това заяви пред медии в кулоарите депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов.



Той цитира Закона за БНБ, според който в случаите, когато управителят или подуправител на централната банка бъде назначен за служебен министър-председател, той веднага трябва да подаде оставка.

Балабанов посочи, че до клетвата си днес пред Народното събрание Гюров е имал предостатъчно време да депозира своята оставка като подуправител на БНБ, но не го е направил.

Нито подаде оставката си в БНБ, нито в органа, който на практика го назначи, защото Народното събрание го избра с гласовете си за подуправител. Тоест, той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ, разясни депутатът от ИТН.

После той съобщи, че след клетвата си пред народните представители Гюров е подал оставката си в деловодството на парламента „в 10:22 часа“. И в тази връзка Балабанов попита дали Гюров е назначен законно за служебен премиер.

Всички, които разбират от конституционно право, трябва да се произнесат по тази тема. Според нас не е. Но пък и Кирил Петков беше двоен гражданин, когато стана министър-председател... Това е първият лош сигнал за цялото българско общество. Вторият сигнал, който е по-отвратителен, е свързан с вицепремиера по „честни избори“ Стоил Цицелков, допълни той.

По адрес на Цицелков Балабанов поиска да узнае наистина ли Цицелков е бил задържан три пъти от полицията през последните години.

По наша информация той е бил арестуван първия път за употреба на марихуана; втори път за употреба на алкохол, вероятно при шофиране; предстои да изясним и за какво е бил задържан третия път, добави той.

От ИТН призоваха Цицелков да си подаде оставката, защото „това е морален акт от една страна“ и от друга, защото има слухове, че е „на страната на хора, които са извършвали педофилски прояви спрямо непълнолетни лица“.

Тошко Йорданов разказа, че Цицелков през 2020 г. е бил изпратен в Гана като наблюдател на изборите там, но след това получава 5-годишна забрана от Европейската комисия да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори заради „инцидент с жена в хотелска стая в Гана“.