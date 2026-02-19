Първи политически реакции след клетвата на служебния кабинет ОБЗОР

България има нов служебен кабинет – министрите от служебното правителство с премиер Андрей Гюров положиха клетва пред депутатите и президента Илияна Йотова в Народното събрание.

Президентът Илияна Йотова заяви, че има определени резерви към някои от министрите в служебното правителство. "Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".

Днес пред нас - без срам, без угризения и без грам съвест, ще се закълнат министрите от кабинета „Петрохан“, заяви председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов в декларация от трибуната на Народното събрание.

"Трагедията с петроханската педофилска секта ни отвори очите за чудовищен проблем, отвори ни очите и за сериозни съмнения за държавна протекция", посочи той. Йорданов коментира, че все още "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) не са се разграничили от хората в техните редици, които са били близки на тази неправителствена организация (НПО) или са ѝ съдействали с цялата мощ на държавните институции, които са ръководили. "И не само не се разграничиха, но и набутаха още хора, свързани с тази гнусотия от хижата "Петрохан", в служебния кабинет, който днес ще се изправи пред нас за клетва - клетва, след която в новата им хижа в Министерски съвет даренията вече са раздадени, посланията - предадени, остава им само да се кокорят как да заличават следи", заяви Йорданов.

Той коментира, че Андрей Янкулов, номининиран за служебен вицепремиер и министър на правосъдието, е юридически експерт на Антикорупционния фонд - организацията, която, според него, е оказвала натиск върху МВР да не разследва петроханското НПО.

Той каза още, че Георги Клисурски, който ще става министър на финансите, е заместник на кмета на София Васил Терзиев, който е "спонсорирал лично членове на петроханската секта".

Председателят на ПГ на ИТН посочи, че Емил Дечев, който ще става министър на вътрешните работи, е бил заместник-министър на правосъдието на Надежда Йорданова в кабинета на Кирил Петков, когато петроханското НПО е получило светкавично вписване в регистристрите.

Йорданов отбеляза още, че Иван Христанов, който, по думите му, до вчера правел "сополиви клипчета на Петрохан и страдал, че мафията е убила момчетата", ще става министър на земеделието.

Стоил Цицелков ще го правят вицепремиер за честни избори. Този Цицелков малко ми прилича на новата Калина Константинова, която беше вицепремиер за ефективно управление в кабинета на Кирил Петков, посочи още председателят на ПГ на ИТН. Той попита дали Цицелков е бил и арестуван, при това няколко пъти - веднъж за притежание на марихуана и втори път с 1,2 промила алкохол в кръвта. Бил ли е арестуван на 13 март 2014 г., попита Йорданов и допълни: "този ще бди за честността на изборите".

ДПС-НОВО НАЧАЛО не стана на крака, докато служебният кабинет на Андрей Гюров полагаше клетва в Народното събрание.

"Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация", така аргументираха действията си от партията.

"През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца", категорично завяват Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност, смятат те.

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи.