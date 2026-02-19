Румен Радев: Далеч сме от Васил Левски – трябват дела, а не думи

19 февруари е повод за смирение и опит да почерпя от волята и далновидността на Васил Левски. Това каза президентът (2017–2026 г.) Румен Радев, който отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като положи цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.

Явяването пред паметника на Апостола е своеобразен, мълчалив рапорт, обясни Радев. Той живя кратко, заложи всичко, жертва живота си, но постигна своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за всички българи, каза още Радев.

Далеч сме от него, затова трябват дела, а не думи, заяви още Радев. Той изрази надежда днес повече родители да доведат децата си пред паметника.

Отбелязването на 153 г. от гибелта на Левски продължава с панихиди, литийни шествия и други събития в София и страната. Мерки за сигурност и ограничение в движението ще има в някои места в столицата.