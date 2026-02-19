Китайски нудли с пиле по класическа рецепта

Китайската кухня е известна със своята хармония между вкус, текстура и аромат. Един от най-популярните и обичани рецепти в световен начин са китайските нудли с пиле – ястие, което съчетава крехко месо, свежи зеленчуци и ароматни подправки в перфектен баланс. Тази класическа рецепта е лесна за приготвяне и подходяща както за делнична вечеря, така и за отличен повод.

🧾Необходими продукти (за 2-3 порции)

250 г пилешко филе

200 г яйчени нудли

1 морков

1 червена чушка

2 стръка зелен лук

2 скилидки чесън

3 с.л. соев сос

1 с.л. сусамово олио

2 с.л. олио за готвене

1 ч.л. наганстър джиндифил (по желание)

Сол и черен пипер на вкус

👩‍🍳 Начин на приготвяне

Подготовка на продуктите

Нарежете пилешкото файл на тънки ивици. Зеленчуците се нарязват на жулиени – морковът и чушката на тонки ленти, а зеленият лук на ситно. Чесънът се накълцва.

Сваряване на нудлите

Сварете нудлите според указанията на опаковката. След това ги отцедете и изплакнете със студена вода, за да не се слепят.

Запържване на пилето

Загрейте олиото в дълбок тиган или уок. Добавете пилешкото месо и го запържете за 4–5 минути, докато стане златисто.

Добавяне на зеленчуците

Прибавете чесъна и джиндифила, разбъркайте за кратко, след което добавете зеленчуците. Гответе още 3–4 минути, така че да останат леко хрупкави.

Смесване с нудлите

Добавете сварените нудли към тигана. Полете със соев сос и сусамово олио. Разбъркайте добре, за да се смесват всички вкусове.

Финален щрих

Овкусете със сол и черен пипер при нужда. Поръсете със зелен лук и сервирайте топло.

💡 Съвети за перфектен вкус

Използвайте уок тиган, ако имате – този баланс осигурява получена висока температура.

Не преварявайте нудлите – трябва да останете леко еластични.

Може да добавите и съеви кълнове или гъби за по-богат вкус.

Ако обичате пикантно, добавете люти чушки или чили сос.

Китайските нудли с пиле са класическо ястие, което впечатлява със своята простота и богат вкус. С малко усилие и правилните съставки можете да създадете автентична азиатска кухня у дома. Това е рецепта, която лесно може да адаптирате според личния си вкус и наличните продукти