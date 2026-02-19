Красавицата Тифани е изгонена от "Ергенът" заради огромна лъжа

Истински шок преживяха и момите, и тримата ергени още при влизането си в имението на любовта в Шри Ланка. Макар че за Азия трябваше да летят 22 дами, в луксозната хасиенда влязоха само 20. Яснота за отсъствието на двете: Елен Мишел и Тифани внесе водещият Наум, чу първи Hotnews.bg.

Реклама

"Елен Мишел има достатъчно сериозни и лични причини да не тръгне за Шри Ланка. Друг е случаят на Тифани – буквално часове преди полета на всички ви за Шри Ланка, продукцията получи недвусмислени доказателства, че тя е в нарушение на основните световни правила за участие във формата", хвърли бомбата Шопов и остави без думи всички участници.

Реклама

Момите започнаха учудено да се споглеждат, а ергенът Марин чистосърдечно се притесни дали не е утежнил съдбата си, без да иска. Той даде роза на красавицата и така подпечата билета й за Азия. Тя обаче привлече вниманието и на друг от ергените-Крис.

"Крис си беше харесал Тифани, аз му я отмъкнах. Дали това е кармичният кръг или вселената ме е избавила от нещо?", философства Мартин след неочакваната новина.

Hotnews.bg научи, че 25-годишната Тифани е излъгала, че търси любовта, но всъщност искала само реклама и запознанства с мъже. Тя влезе със заявката, че е емоционално интелигентна, осъзната и мъдра за годините си, но освен, че обичала себе си, както на няколко пъти натърти в представянето си, обичала и парите на заможни господа. Макар че влезе, за да търси пюбовта само с Крис, черните й коси и зелени очи веднага привлякоха вниманието и на другите двама ергени. Продуцията обаче разбрала, че тя няма никакво място в предаването заради поведението си и спряла полета й за Шри Ланка малко преди да се качи на него.