Андрей Чорбанов: Убитата Евгения е моя племенница

Напусналият парламентарната група на "Има такъв народ" депутат проф. Андрей Чорбанов разкри публично своята родствена връзка с жестоко убитата през 2021 година Евгения Владимирова. Разкритието идва часове преди масовия протест в четвъртък вечерта пред Съдебната палата в София, провокиран от решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на физическия убиец и да оправдае напълно неговия баща.

Таймингът на едно закъсняло разкритие

В продължение на близо пет години откакто младата майка бе удушена, натъпкана в куфар и изхвърлена във водоем край Перник, политикът пазеше мълчание за факта, че жертвата е дъщеря на неговия първи братовчед. Публичното обявяване на тази лична трагедия съвпада стратегически с ескалацията на общественото недоволство срещу съдебната система.



„Казват, че кръвта вода не става. Неговата дъщеря и моя племенница Евгения беше убита от нейния съпруг-психопат, натъпкана в куфар и изхвърлена от бащата-психопат в един водоем като ненужна вещ“, написа Андрей Чорбанов в социалните мрежи.

Той насочва остра критика към Темида заради редукцията на присъдата на съпруга Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода, както и към пълното оневиняване на неговия баща – Пламен Владимиров, бивш служител на ДАНС, който помогна за укриването на тялото.

Законодателният парадокс и моралният риск

Докато общественият гняв, подклаждан и от емоционалния призив на депутата, се насочва към съдиите, липсващият контекст в случая е самият Наказателен кодекс. Бащата на убиеца избегна наказание не само заради евентуални връзки в службите, а заради съществуващия закон (чл. 294, ал. 3 от НК), според който не се наказва лице, което укрива престъпление, извършено от негово дете.

Този структурен дефицит създава тежък морален риск (moral hazard) в обществото – държавата на практика легализира логистичната подкрепа при прикриване на тежки престъпления, стига тя да идва от най-близките роднини. Като действащ народен представител през последните пет години, самият Чорбанов е част от законодателния орган, който има властта да промени тази спорна правна норма, но това до момента не е направено.

Обществената цена на снизхождението

Намаляването на присъдата на доказан убиец изпраща опасен сигнал към обществото. Алтернативната цена на това съдебно решение е сривът на доверието в институциите и усещането за безнаказаност при престъпленията, свързани с домашно насилие.

„За последните 5 години, работейки в Законодателния орган на България всеки път нося своята персонална вина, че по улиците скитат хора, отнемайки човешки животи. А животът не се връща“, признава самият депутат.

Протестът срещу решението на Апелативния съд е насрочен за днес, 19 февруари, от 18:30 часа пред сградата на Съдебната палата в столицата.