Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

Новият служебен премиер Андрей Гюров и кабинетът му положи официално клетва в Народното събрание. Това се случи пред депутатите и президента Илияна Йотова.



В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. Има трима вицепремиери в новия кабинет: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

След положената клетва служебният премиер произнесе реч от парламентарната трибуна. "Говоря на всеки гражданин, който очаква не обещания, а отговорност. Декларирам, че поемаме отговорност да проведем честни избори. Нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовно правителство - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме в интерес на държавата, почтено и отговорно. Нашият европейски и евроатлантически избор не е тактика, а ценност, стратегия и гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна, както и навсякъде, където се отнемат човешки животи. Ще го правим в рамката на международното право. Ще работим със съюзниците си в ЕС и ООН. Ще отстояваме мястото си сред демократичните държави с предвидимост и защита на демократичния ред. Демокрацията е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход, те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото", заяви Гюров.

Той уточни, че неговият кабинет не обещава чудеса, но има волята да управлява отговорно. "Да не забравяме как стигнахме дотук - криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди хора на улиците в цялата страна. Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват нулева толерантност към нарушения, подменящи волята на хората. Призовавам гражданите да гласуват активно, за да не позволят инструмент на нечии интереси", допълни Гюров.

Днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ. Тя ще присъства и на церемонията по полагане на клетва от служебния кабинет, която ще се проведе в Народното събрание в четвъртък.

След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.