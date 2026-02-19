  • Instagram
Нова услуга в НАП: Забравили сте ПИК? Ето как да възстановите достъпа без ново заявление

От Националната агенция за приходите уведомяват, че потребители, които имат издаден персонален идентификационен код (ПИК), но са забравили/изгубили същия могат да възстановят достъпа си до електронните услуги достъпни с ПИК без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов. За целта агенцията предоставя нова услуга за издаване на временен ПИК, като заявяването става устно в офис на НАП.

Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, предоставени вече на лицето с ПИК. Чрез него лицата могат да променят забравен/изгубен/липсващ ПИК с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след негова смяна, кодът става неактивен.

След генериране на временен ПИК се подписва, изготвен от служител на НАП протокол за устно заявяване, а на електронния адрес на заявителя, посочен за кореспонденция във връзка с ползването на електронните услуги достъпни с ПИК, автоматично се изпраща съобщение.


Съобщението съдържа временния ПИК и кратко описание на стъпките за възстановяване на достъпа до услугите с ПИК. След достъпване на портала за електронни услуги на агенцията чрез посочения в съобщението линк следва да се въведе идентификатора на потребителя и временния ПИК.

След изпълнение на горното е необходимо да се последва линка от полученото второ съобщение, също автоматично изпратено от НАП и да се потвърди същия в рамките на посочения в имейла срок.

