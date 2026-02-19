Битката за шеф на БНТ влиза в решителна фаза

Съветът за електронни медии (СЕМ) провежда днес изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. Процедурата бе възобновена след решение на Върховния административен съд, с което отпадна пречката пред конкурса. Петима претенденти ще представят концепциите си за управление на обществената телевизия. Самият избор на нов ръководител е насрочен за утре.

Кандидатите за поста са настоящият генерален директор Емил Кошлуков, както и Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Всички те бяха допуснати до изслушване, след като медийният регулатор определи правилата за провеждане на процедурата.

Изслушванията започват в 14 часа и ще се провеждат по реда на подаване на документите. Всеки от кандидатите разполага с по 50 минути, в които да изложи своята концепция за развитие на БНТ и да отговаря на въпроси от членовете на СЕМ.

Процедурата по избор бе открита на 15 юли миналата година, но бе блокирана заради съдебни дела след поредица от жалби от участници в конкурса, включително и от настоящия директор Емил Кошлуков. На 13 февруари Върховният административен съд обезсили определение на Административен съд-София-област, с което бе спряно изпълнението на решението на СЕМ.

Председателят на регулатора Симона Велева представи съдебното решение на извънредно заседание и предложи процедурата да продължи с нов график, тъй като предварително обявените дати вече бяха изтекли. СЕМ определи и срок за обявяване на кандидатите, които преминават към следващия етап. Окончателният избор на генерален директор на обществената телевизия ще бъде направен утре.