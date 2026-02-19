Втори ден търсят изчезналите рибари в Черно море

Подновява се операцията по издирването на изчезналите вчера трима рибари в Черно море, съобщава БНТ.

Ако времето позволи, в акцията ще се включи и хеликоптер. Междувременно доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието между двете общини с надеждата да открият тримата моряци от кораба.

Припомняме, че от вчера преди обяд е изгубена радарната връзка с рибарския кораб. Той е бил засечен за последно в района на нос Коракя, източно от Маслен нос.

Корабът с трима души на борда излязъл вчера на лов за калкан. По същото време обаче вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето - много бурно.