  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +10
Пловдив: +5 / +9
Варна: +4 / +10
Сандански: +5 / +10
Русе: +1 / +6
Добрич: +3 / +8
Видин: +3 / +10
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: -3 / +4
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +4 / +8

Президентът Йотова подписа указите за назначаване на служебния кабинет и насрочване на изборите на 19 април

  • Сподели в:
  • Viber
Президентът Йотова подписа указите за назначаване на служебния кабинет и насрочване на изборите на 19 април
A A+ A++ A

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание, информират от прессекретариата на държавния глава.

#избори

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите