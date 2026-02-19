Президентът Йотова подписа указите за назначаване на служебния кабинет и насрочване на изборите на 19 април
Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.
С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.
Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание, информират от прессекретариата на държавния глава.
Още по темата:
- » Илиян Василев: Предстоят турбулентни месеци. Затегнете коланите!
- » Край на изгнанието: Тарик Рахман се завръща в Бангладеш и е на път да оглави новото правителство
- » Зеленски подготвя паралелни президентски избори и референдум за мир с Русия
Коментирай
Най-четено от Политика
Неофициално: Кметове, спортисти и певци в листите на Радев, ето кои16:14 18.02.2026 | Политика
Неофициално: Ето кои са министрите в новия служебен кабинет09:00 14.02.2026 | Политика
Последно от Политика