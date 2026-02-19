Днес България скланя глава пред паметта на Апостола на свободата Васил Левски. В редица градове на страната са организирани официални събития и военни ритуали, с които граждани и институции ще отбележат годишнината от гибелта на националния герой, информира БГНЕС.

Образът на Апостола огрява столицата

Столичната община отбелязва годишнината с мащабна визуална кампания. Образът на Васил Левски ще бъде проектиран върху сградата на общината на улица "Московска" 33. Успоредно с това, ликът на Апостола и неговите исторически завети са разположени на информационните табла по спирките на градския транспорт, както и на близо тридесет билборда на ключови локации в София.

Панихида и литийно шествие

Духовната почит към делото на йеродякон Игнатий ще започне в 17:00 часа в старинния столичния храм "Света София - Премъдрост Божия". Там българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи тържествена панихида. Непосредствено след църковната служба, литийно шествие ще потегли от храма и ще се насочи към паметника на Васил Левски в центъра на града.

Строги мерки за сигурност по време на церемонията

Официалната възпоменателна церемония ще започне в 18:00 часа пред паметника на Апостола. В нея ще участват военнослужещи от Националната гвардейска част и Гвардейският представителен духов оркестър.

Заради събитието се въвеждат засилени мерки за сигурност. Гражданите ще имат достъп до зоната след 15:30 часа, като преминаването ще се осъществява през три специализирани пункта:

на кръстовището на булевард "Васил Левски" и улица "Оборище"

при улица "Врабча" и булевард "Васил Левски"

при булевард "Янко Сакъзов" и улица "Панайот Волов"

Служители на Националната служба за охрана ще извършват проверките на пропускателните пунктове. Желаещите да положат цветя пред монумента могат да го направят до 17:30 часа или след приключването на официалната част.

Военни ритуали в страната

Почитта към Васил Левски не се ограничава само в столицата. Военнослужещи от Сухопътните войски ще се включат в общоградските чествания в Димитровград, Шумен, Смолян, Сливен, Асеновград и Белене. Представители на Военновъздушните сили ще отдадат чест по време на военните ритуали пред паметниците на Апостола в Ямбол и Плевен.