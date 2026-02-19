Южен вятър внася затопляне

След снежните бури и силния вятър вчера, днес, 19 февруари (четвъртък), времето в България ще бъде предимно слънчево. Въпреки очакваното затопляне обаче, Северна България и дунавският регион остават с чувствително по-ниски температури спрямо южните райони на страната, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Студена сутрин и скромно затопляне в Русе

Според актуалната метеорологична карта, денят в крайдунавския град започва с минусови температури, достигащи до минус 4 градуса. През деня се очаква разкъсана облачност със слънчеви часове, но максималните стойности на термометрите ще достигнат едва 6 градуса. Подобна е ситуацията и в останалите градове от Северен централен и Североизточен район – в Силистра максималната температура ще бъде 5 градуса след сутрешни минус 6, в Търново и Шумен живакът ще стигне 6 градуса, а в Плевен – 7 градуса.

Температурен контраст между Северна и Южна България

Прогнозата очертава сериозен климатичен контраст в рамките на страната. Докато на север термометрите трудно ще надхвърлят 6-8 градуса, в Южна България се очаква истинско пролетно усещане. В Пловдив и Кърджали температурите ще достигнат 11 градуса, а в Сандански се очакват 12 градуса. В столицата София максималната температура ще бъде 8 градуса, а по Черноморието денят ще е предимно слънчев със стойности между 8 и 9 градуса за Варна и Бургас. Вятърът в цялата страна ще отслабне до умерен.

Динамично време и ново застудяване през уикенда

Метеоролозите предупреждават, че стабилизирането на времето ще бъде изключително краткотрайно. Още в петък облачността ще се увеличи, като се очакват превалявания, а в късните следобедни часове ще започне бързо понижение на температурите. В събота силен вятър и значително застудяване отново ще обхванат страната, като на места в южните райони ще превали слаб дъжд и сняг. Постепенно нормализиране и ново повишение на температурите до 15 градуса се очаква едва в началото на следващата седмица.