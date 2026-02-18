Дарителката на Калушев: Те владееха специална техника за самоубийство "Пхова"

София Андреева, станала популярна покрай интервюто си за случая "Петрохан" в онлайн подкаста "Дневен ред", направи пост в своя Фейсбук профил, в който заявява, че ако жертвите "ако са искали ритуално самоубийство, защо не го направиха в мазето". Тя допълва, че там е имало "специална стая за медитации - предназначена за "тъмен" ритрийт".

Ето какво пише София Андреева във Фейсбук:

"Защо ако искаха ритуално самоубийство, не го направиха спокойно. В мазето имаше специална стая за медитации - предназначена за "тъмен" ритрийт. Можеха до идат във всяка пещера на България и да се скрият.

Трябва да се били много тъпи да правят сеир на цяла България , та да им излезе име на секта.

Всичките членове на "сектата" владееха специална практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата наречена Пхова. Може да се ползва за самоубийство.

Но НЕ. Трябва да се изпозастрелят като диваци.

На първия разпит в полицията , когато ми подаваха идеята за самоубийството, аз казах: "Предполагам , че ако е самоубийство, не трябва да има гилзи само по 1 дупчица на темето. И то пробивът е от вътре навън, защото от там си изстрелва съзнанието. ПХОВА се нарича методът. Преподава се само от квалифицирани учители от Тибетския будизъм. Методът е на повече от 1000 години. До окупацията на Китай масово се ползвани от хората в Тибет да прехвърлят съзнанието си в чисти земи. Ако се направи, преди да е дошло времето за смърт, се ползва за самоубийство".