Демeрджиев за „Петрохан“: Без проверка на всички версии - не мога да се доверя на тази

Бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демeрджиев постави остри въпроси около действията на институциите след трагедията край „Петрохан“ и заяви, че не може да приеме категорично версията, която прокуратурата представя, без да са проверени всички възможни хипотези.

„Това, което мен лично много ме притеснява, е, че тази трагедия се използва. Нека не губим фокуса и върху тези въпроси, които са много важни“, каза Демeрджиев.

Според него има два въпроса, които остават без убедителен отговор.

„Защо свидетелите, незабавно след разпита си, основните свидетели, които са се появили, са отишли в друга държава? Там са се укрили по някакъв начин“, заяви той. Според него това „поражда явно съмнение, че те имат недоверие към българските правоохранителни органи“.

Той допълни, че е имало и информация за съобщение, с което един от групата ги е предупредил: „единият от групата им е казал да отидат в Мексико. Странно, защо?“

Вторият въпрос, който Демерджиев постави, е свързан с обработката на мястото на инцидента.

„Как местопроизшествието там, където беше кемперът, беше обработено за около 24 часа. И той на собствен ход беше преместен“, каза той.

По думите му това изглежда нелогично на фона на твърденията за тежко престъпление:

„Мястото, където има съмнение за две убийства кемперът на собствен ход да се премести толкова бързо, или това е доста непрофесионално, или е планирано нещо друго.“

За „ученията“: „По мое време не е имало съвместни учения“

По темата за предполагаемите съвместни учения на полицията с групата Демерджиев беше категоричен: „По мое време не е имало съвместни учения, нека тези спекулации да престанат.“

Той обясни, че става дума за използване на оборудване, а не за участие на въпросните хора: „Не става въпрос за съвместни учения, за използване на някакви тренировъчни уреди. Те не са участвали, нито са тренирали съвместно със служителите.“ И добави: „Използвали са техни тренировъчни уреди, за да правят те самите, служителите, учения.“

Според него това само по себе си е проблем: „За мен е смущаващо МВР да е по-зле оборудвана от една частна организация, която и да е тя.“

„Министърът и главният секретар отсъстват твърде дълго“

Демерджиев каза още, че липсата на навременна информация засилва съмненията в обществото: „Това, че министърът и главният секретар отсъстват твърде дълго време, за мен е смущаващо. И води до повишаване на този разлив. Недоверието става все по-голямо.“

И предупреди: „Всеки гражданин се превръща в следовател. Но това е работа на МВР, на службите и на прокуратурата. Те не могат да абдикират от тези задължения.“

„Много бързо се насочиха към една версия“

По думите му професионалният стандарт е друг: „Принципът е да се работи по всички възможни версии, да се проверят и едва тогава да се заявява каква е всъщност основната версия.“

„Много бързо се насочиха към една версия. Само това ме смущава“, каза Демерджиев.

На въпрос дали може да се има 100% доверие на версията на прокуратурата, Демерджиев отговори: „Без да са проверени всички версии, аз лично, като професионалист, не мога да се доверя на тази версия. Без да съм убеден, че са изследвани всички версии и това е единствената, която се потвърждава, не мога да се доверя на нея.“

Според него случилото се до момента е „непрофесионално“: „При всички случаи, това, което се случи, е непрофесионално. А дали има и нещо друго зад него, ще разберем, когато всички версии бъдат внимателно изследвани. Това не се прави.“

Демерджиев призова институциите да изследват всички версии и да дадат ясни отговори.