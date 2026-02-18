Какво представлява фенобарбиталът, открит в кръвта на Ивайло Калушев

Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев добавя нов и сериозен нюанс към разследването на трагичните събития край Петрохан и Околчица.

Данните бяха оповестени по-рано днес на брифинг от заместник-апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова, директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, заместник-директора на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началника на отдел "Криминална полиция" комисар Ангел Папалезов.

Според разследващите, в кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал – лекарство с мощно въздействие върху централната нервна система.

Какво представлява фенобарбиталът

Фенобарбиталът (познат и с търговското наименование Luminal) е едно от най-старите антиепилептични лекарства в света, открито през 1912 г. Той принадлежи към групата на барбитуратите – медикаменти, които действат като депресанти на централната нервна система.

В съвременната медицина употребата му е ограничена, но продължава да се прилага в определени случаи:

при лечение на епилепсия, особено при деца и в страни с ограничен достъп до по-нови медикаменти;

при тежки и продължителни гърчове (status epilepticus), когато други терапии не дават резултат;

в миналото е използван при тревожност и безсъние, но днес е изместен от по-безопасни лекарства;

широко се прилага във ветеринарната медицина;

понякога се използва при детоксикация и овладяване на тежка абстиненция.

Как действа

Фенобарбиталът усилва действието на GABA – основният задържащ невромедиатор в мозъка. Това води до потискане на мозъчната активност, намаляване на възбудимостта на невроните и общо забавяне на реакциите на организма.

Един от основните рискове при това вещество е т.нар. тесен терапевтичен прозорец – разликата между лечебна и токсична доза е сравнително малка.

Странични ефекти и риск от предозиране

Сред по-честите странични ефекти са:

- силна сънливост;

- замаяност;

- нарушена координация;

- депресивни състояния;

- повишен риск от суицидни мисли при продължителна употреба.

При предозиране фенобарбиталът може да доведе до тежко потискане на съзнанието, дихателна недостатъчност и спиране на дишането – най-честата причина за фатален изход при интоксикация с барбитурати. В тежки случаи мозъчната активност може да бъде толкова потисната, че да се създаде картина, наподобяваща мозъчна смърт.

Зависимост и абстиненция

Фенобарбиталът има висок потенциал за развитие на зависимост. При продължителен прием организмът изгражда толерантност и нуждата от по-високи дози се увеличава.

Рязкото спиране след дълга употреба може да бъде изключително опасно и да предизвика:

- тежки гърчове (дори при хора без епилепсия);

- халюцинации;

- делириум;

- силна тревожност и тремор.

Затова прекратяването на лечението трябва да става постепенно и под строг медицински контрол.

Исторически контекст

Фенобарбиталът има и противоречива историческа репутация. В различни периоди на XX век е бил използван в програми за евтаназия, а през 1997 г. веществото става част от коктейла, използван при масовото самоубийство на членовете на култа Heaven's Gate.

Какво означава това за разследването

Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев поставя редица въпроси. На този етап не е ясно дали веществото е било приемано по медицински причини, дали е част от по-широка схема на употреба на медикаменти в групата, или има връзка с конкретните събития в дните преди трагедията.

Предстоят допълнителни токсикологични експертизи и анализи, които трябва да изяснят концентрацията на веществото, начина на прием и евентуалната му роля в случилото се.

Разследването по случая "Петрохан – Околчица" продължава.



