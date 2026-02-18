Трамвай блъсна и уби жена в София
Трамвай блъсна и уби жена в София, потвърдиха за NOVA от Спешна помощ.
Инцидентът е станал в близост до болница "Пирогов".
На място е изпратен спешен екип, който е констатирал смъртта.
Снимката е илюстратиивна
