  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +2 / +5
Варна: +1 / +1
Сандански: +3 / +3
Русе: +1 / +2
Добрич: -1 / -1
Видин: +4 / +4
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: -7 / -7
Кюстендил: +1 / +1
Стара Загора: +1 / +1

Трамвай блъсна и уби жена в София

  • Сподели в:
  • Viber
Трамвай блъсна и уби жена в София

Pixabay
A A+ A++ A

Трамвай блъсна и уби жена в София, потвърдиха за NOVA от Спешна помощ.

Инцидентът е станал в близост до болница "Пирогов".

На място е изпратен спешен екип, който е констатирал смъртта.

Снимката е илюстратиивна


#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите