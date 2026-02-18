Мика Зайкова: Задачата на служебния премиер е да прави честни избори, а не бюджет

"Служебното правителство не може да изготви и внесе за разглеждане държавен бюджет, тъй като то е кратковременно и не може да носи отговорност. Бюджетът не е само приходи и разходи, бюджетът отразява политиката на едно правителство и се основава на идея за реформи, които трябва да се свършат и които трябва да бъдат финансирани." Това каза по радио "Фокус" финансовия експерт, икономист и бивш народен представител Мика Зайкова.



"Най-голямата опасност ще бъде, ако едно служебно правителство "разпусне колана“ и създаде бюджет, който да затрудни едно бъдещето редовно правителство с неговото изпълнение, защото няма да може да прецени реално какви приходи ще дойдат и най-важното, че то трябва да има програма за реформа, защото реформата и политиките в нея формират бюджета, а не приходите и разходите,“ посочи тя и добави, че другата опасност е, че след като служебното правителство приключи с дейността си, то си заминава и няма да има кой да носи отговорност, посочи Блиц.



Финансовият експерт и икономист изтъкна и аргумента, че след изборите ще се избере нов парламент и ще се състави ново правителство, което вероятно ще има друга конфигурация на политическите сили в него.



"Мисля, че точно в този момент е категорично контрапродуктивно служебното правителство да прави бюджет. Не стига, че те нарушават Закона за публичните финанси с удължителния бюджет, понеже му накичиха още отговорности, които то не може и не бива да носи.



С удължения бюджет се харчат пари толкова, колкото са се харчили същия месец на 2025 година при положение, че има събрани приходи за тази харчове“, напомни гостът.



Задачите на новоизбрания служебен министър-председател е да спомогне за провеждането на честни избори и "неговите усилия трябва да бъдат насочени в тази посока, а не да се занимава с бюджетни политики,“ категорична е Зайкова.



