Контрера: Този служебен кабинет ще ни подготвя за нов вид "сглобка"

Вместо деполитизиран служебен кабинет - ПП-ДБ, Доган, малко ГЕРБ плюс една камара храненици на Демократическата партия в САЩ. Това коментира във "Фейсбук" зам.-председателят на ВМРО и общинския съветник в столицата Карлос Контрера.



"Честни избори - друг път! С този ярко оцветен политически служебен кабинет цялата кампания ще е партийно дърляне. Андрей Гюров имаше шанс да даде една нова посока, но очевидно всичко, за което иначе критикуваха ГЕРБ и ДПС, сега ще се приложи от кадрите на ПП-ДБ и приятели в служебния кабинет.



Столичният кмет пласира заместник-кмета си по финансите за финансов министър. Сега да видим пак ли ще се оплаква, че държавата му пречи.



Оттам-нататък: ярки кадри на ПП и ДБ. Споменатият служебен министър на финансите Клисурски (беше вице на Асен Василев), Трайчо Трайков - знаково лице на ДБ (беше кандидат за президент и кандидат за кмет на реформаторския блок/ДБ), Юлиан Попов на екологията (ПП-ДБ) и т.н.

Надежда Нейнски я разглеждам като квотата на Костов и говорител на Демократическата партия на САЩ. Вътрешният министър Дечев е интересна фигура, но без добри съветници, няма да овладее свръх политизираната вече система на МВР. Т.е. не очаквайте чудеса от храброст.



За мен много добро попадение е министърът на образованието - Сергей Игнатов, който е доказан професионалист, високо ерудиран и умерен и не е някаква партийна квота.



Стоил Цицелков - вицепремиер за "честни избори" и Андрей Янкулов от АКФ е някакъв виц. Хранениците на Демократическата партия в България ще ги трудоустрояваме за министри ли? Самият АКФ се оказа замесен и в сагата около "Петрохан", правили опит да натискат и лобират от МВР да не се проверява дейността на Калушев и компания.



Военният министър Запрянов (ГЕРБ) запазва поста си. Знак към Борисов ли е това? Странен жест на фона на цялата революционна риторика срещу Борисов, кабинета Желязков. Мирише на договорка на Гюров и ПП-ДБ с ГЕРБ, щом Борисов го е пуснал да остане.



Цялото ми усещане е, че този служебен кабинет ще ни подготвя за някакъв нов вид "сглобка", в която ще има много "умно-красиви", т.е. Кирил Петков по две, че и по три.



С този разнороден състав, с преобладаващи партийно и политически оцветени министри от чергата на ПП-ДБ, поляризацията в обществото ще се засили. Явно в цялата държава няма 20-30 души експерти, а не политически фигури, та опряхме до кадрите на ПП-ДБ и Америка за България...



Ситуацията започва да става абсурдна. За пореден път тясно партийните политически сметки надделяват над обществената логика. Тази история няма да завърши обаче красиво.

Имаме служебен кабинет с ярко креслив "евроатлантически профил" в стил Урсула, Макрон и Байдън.