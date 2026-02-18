Екипаж на фрегатата „Дръзки“ се включи в операцията по търсене и спасяване на риболовния кораб
Военнослужещи от Военноморските сили и фрегатата „Дръзки“ се включиха днес, 18 февруари, в операцията по търсене и спасяване на
тричленен екипаж на риболовен кораб.
Искането за съдействието на ВМС е постъпило от Морския спасителен координационен център – Варна. След получено разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов е издадена заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за включването на фрегатата „Дръзки“ в спасителната операция, която се ръководи от Морския спасителен координационен център.
Още по темата:
- » Отварят за посетители кораба музей „Дръзки“
- » Международно военноморско учение стартира в Черно море
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество