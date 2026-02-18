Емилия Русинова спечели срещу Бойко Атанасов с 8:0 и поема официално СГП

Емилия Русинова е новият градски прокурор на София, съобщава правният портал Lex.bg.

Тя бе избрана единодушно от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Другият кандидат за поста, Бойко Атанасов, не получи нито един глас.

Русинова оглавява Софийската градска прокуратура за втори път. Тя бе начело на СГП в периода 2016 г. до 2020 г.

Емилия Русинова завършва "Право" в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1995 г. От 1996 г. до 1997 г. е помощник следовател. След това има четири години, в които от публикуваната ѝ биография не става ясно с какво се е занимавала. Влиза в съдебната система през 2001 г. като прокурор в Софийската районна прокуратура.

През 2014 г. тя става зам.-шеф, а през 2016 г. бе избрана за градски прокурор на София. От 2020 г. е зам.-шеф на Софийската апелативна прокуратура.

От юни 2024 г. до май 2025 г. е и.ф. апелативен прокурор на София, а от 27 май миналата година е и.ф. градски прокурор.