Зимата удари: Усложнена обстановка в цялата страна

За 15 области в страната е обявен оранжев код за силен вятър и валежи от сняг в сряда. Очаква се поривите на вятъра в тези области да достигат до 100 км/ч. Кметът на община Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение. Селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местност Райковски ливади са недостъпни.

От Столичната община обявиха, че 150 снегопочистващи машини са разпределени по райони. Осигурени са допълнително и 14 машини за Южната дъга на София.

През нощта сняг валя в много части на страната. Това доведе до усложняване на пътната обстановка в Северозапада, където имаше много закъсали автомобили. На места в Североизточна България снежната покривка достигна до 35 сантиметра. Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено във вторник вечер.

Великотърновско

Закъсали тирове и автобуси по пътищата във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (по пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. Камиони се изтеглят край село Раданово и град Стражица. Закъсалите автобуси са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказват не толкова трасетата, колкото чуждите тирове и автобуси с износени гуми.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

От областната дирекция на полицията съобщават, че към 6 ч. днес пътната обстановка в областта е била усложнена:

⇒ В района на с. Кавлак има обърнат тир, който не пречи на движението.

⇒ Закъсали автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене, катастрофирал тир има в района на с. Раданово. Той също не пречи на движението.

⇒ В района на с. Вардим има закъсал български автобус с 25 пътници, пътуващ в посока Букурещ. Пътниците са на топло, няма бедстващи. Пристигнаха екипи на пожарната, пътна помощ и друга техника, за да окажат съдействие.

⇒ Проблеми има и на пътя Велико Търново - София, край Севлиево - закъсали тежкотоварни автомобили пречат на движението.

⇒ Тир, превозващ тонове портокали, се обърна на пътя София - Варна край стражишкото село Кавлак.

Затворени пътища или въведени ограничения в областта няма, включително в Прохода на Републиката. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.

Бургаско

Заради усложнената зимна обстановка на територията на Община Руен, със заповед на кмета днес учебните занятия във всички училища на територията на общината са преустановени. Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднената пътна обстановка.

⇒ Поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички превозни средства по автомагистрала "Тракия" между Бургас и Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

⇒ Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол.

⇒ Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово, в отсечката от "Сомат” до квартала, заради наводняване на ул. "Дряново”. Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони. Обходният маршрут е през квартал "Горно Езерово”.

⇒ Тир падна в канавката на автомагистрала "Тракия" край Бургас. Тя остана затворена до изтеглянето на камиона.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в "Долно Езерово” се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на квадратни метра. Няма опасност за населението.

На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно

⇒ Поради влошената метеорологична обстановка и интензивните валежи от дъжд няколко села на територията на община Поморие нямат електрическо захранване. Екипи на EVN вече работят и поетапно възстановяват електрозахранването. От Общинско предприятие "Озеленяване, горско и селско стопанство" разчистват клони, паднали поради силните пориви на вятъра. Общинската междуселищна пътна мрежа е обработена с цел осигуряване на проходимост при зимни условия.

Издадена е заповед за неучебен ден днес в училищата в Дъбник, Габерово, Горица, Порой, Гълъбец, Страцин и Бата.

⇒ Възрастно семейство в поморийското село Лъка остана блокирано в дома си, след като част от землището се наводни вследствие на обилните валежи рано тази сутрин. Багер опита да прокопае канал за оттичане на водите, които направиха непроходим пътя към няколко къщи в началото на селото. Районът е равнинен и оттичането на водите е бавно. Семейството е отказало евакуация от дома си, като още преди обедните часове електроподаването им е спряно, за да се избегнат токов удар и късо съединение.

Снимка: Елена Танева, NOVA

След интензивен дъжд от 65 литра на квадратен метър землището на село Лъка за кратко се превърна в езеро, където дори пристигнаха водолюбиви пернати - бели ангъчи.

Снимка: Елена Танева, NOVA

Русе и Разград

Заради обилния снеговалеж са затворени пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград. Към момента пътят Русе - Бяла вече е напълно отворен и проходим за всички видове автомобили. Пътят Русе – Разград и този в посока Варна обаче остават проблемни. Стотици шофьори на тежкотоварни камиони са блокирани и изнервени, като някои от тях чакат по трасето повече от 12 часа.

Няколко автобусни линии в Русе не успяват да изпълнят маршрутите си до крайните спирки, тъй като почистването на основните улици в града е затруднено. Около 30 машини обработват пътищата в района на Русе, за да осигурят проходимост. Въпреки че основните артерии се почистват, гражданите се оплакват от непроходими тротоари и затрупани автобусни спирки. Хората споделят, че се придвижват трудно само по утъпкани в снега пътеки. Въпреки обилния сняг, температурите в района остават сравнително меки, което според специалистите подпомага работата на снегопочистващата техника.

Снежната покривка е 26 см към 9 часа сутринта в сряда и продължава да вали, съобщава метеорологичната станция в града. Пътят към Разград е затворен по искане на Областното пътно управление в града, а от общината там съобщиха, че денят ще бъде неучебен заради усложнената обстановка.

Подобна е ситуацията и в община Тутракан, където две училища не работят. В част от другите учебни заведения в Силистренска област е взето решение за преминаване към дистанционно обучение.

Екипи на енергодружеството възстановяват мрежата. Няма пострадали хора.

Старозагорско

Пълноводната река Тунджа препълни рибарници до казанлъшкото село Бузовград и скъса дигите им.

Собствениците предприеха спешни мерки за спасяване на съоръженията. Водата е заляла и трафопост в близост до рибарника.

Смолянско

Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян заради множество паднали дървета, отнесени пътни участъци и откъснати населени места. Заради обилния снеговалеж и силния вятър към момента без достъп са селата Мугла, Гела и Солища. В района на Райковски ливади и село Левочево има множество повалени дървета.

Без електрозахранване са селата Загражден, Ласково, Брезе, Петково, Киселчово, както и районите на Хайдушки поляни, Чудните мостове и Теклен дол. Паднали дървета има и в района на село Проглед и курортния комплекс Пампорово, каза заместник областният управител Андриян Петров.

От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че от тази сутрин е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин – Михалково и по път II-37 Батак – Доспат поради снеговалеж и снегопочистване. Пътните настилки са мокри и заснежени. На терен са 18 машини.

От метеорологичната станция на връх Рожен информираха, че в района духа силен вятър със скорост 13 метра в секунда, има виелици, мъгла и снегонавявания. Новата снежна покривка е 54 сантиметра, а на места преспите достигат до 74 сантиметра.

Източник: НОВА

