Риболовен кораб с трима на борда изчезна край Созопол

Спасителна операция по издирването на изчезнал риболовен кораб с трима души на борда се провежда в морската акватория на Созопол. Рано тази сутрин плавателният съд на Сдружение "Черноморски изгрев" се е изгубил от радарите. Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя.

Сигнал за бедствие не е подаван от екипажа.

Катери на "Морска администрация" и Гранична полиция вече се включиха в операцията. Очаква се и от Военноморските сили да се присъединят към издирването.

"От тази сутрин риболовен кораб от Сдружение "Черноморски изгрев" с трима души на борда е в неизвестност в района на н. Коракя. След последния подаден сигнал до момента няма установена връзка с кораба и екипажа", обявиха от сдружението. "Апелираме операцията по търсене и спасяване да бъде разширена незабавно с включване на всички налични средства - морски съдове, въздушна техника, термовизионни системи и дронове. Призоваваме за пълна мобилизация на националния капацитет за търсене и спасяване. Времето за реакция е решаващо", добавиха от "Черноморски изгрев".

Късно след обяд все още няма контакт с 3-членния екипаж на риболовен кораб.

Не се изключва риболовният кораб, с чийто екипаж няма контакт от няколко часа, да е потънал. Това заяви пред специализираният морски сайт Maritime.bg източник от МТС. Оценката е на база опити за установяване с радари на ДППИ и ГДГП на позицията на плавателния съд. Съдът не е локализиран.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е подала сигнал за прекъсване работата на устройствата на кораба за проследяване на риболовната дейност, както и за автоматична идентификация. По протокол сигнал е изпратен до РКТ на ДППИ. По-късно е информиран МСКЦ при ИАМА.

В ранните часове на деня в района е бушувала буря с вятър със скорост от 20 метра в секунда, а пристанищата са били затворени за маневри, допълва Нова тв.

Снимката е илюстратина