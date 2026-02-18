Неофициално: Кметове, спортисти и певци в листите на Радев, ето кои

Дузина кметове ще работят за коалицията, начело с Румен Радев, на предсрочните избори през април. Очаква се в листите да влязат много културни дейци, но и политици от други партии като Андрей Чорбанов, твърдят депутати. Имунологът напусна „Има такъв народ“ заради предателството на принципите, заявени от партията в миналото.

Докторът е в добри отношения с хората около президента и има опит в предизборни кампании и като депутат в Народното събрание. Вече стана ясно, че бившата шефка на парламента и любимка на Слави Трифонов Ива Митева също ще се включи в проекта на Румен Радев и ще участва в листите, пише "Филтър". В листите ще има и бивши военни, които са с Радев от армейските му години, но няма да са мнозинство.

За сметка на това се очаква листи да поведат професори, хора на изкуството и спортисти като волейболния треньор Владимир Николов, световния шампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев и световната шампионка по стрелба Весела Лечева. За листите мераци има и олимпийският шампион по борба Георги Мърков, който две седмици преди изборите ще празнува 80-годишнина. В миналото Лечева и Мърков бяха сред депутатите на столетницата БСП, но днес вече се преместиха на по-сигурно място.

Един от най-близките до Румен Радев - Димитър Стоянов, ще поведе листата в 29 МИР в Хасково, научи Lupa.bg.

Кметове от поне 40 общини ще работят за Радев в предизборната кампания. Повечето няма да се включат в листите за народни представители, но открито ще подкрепят новия политически проект пред съгражданите си. Част от тях са издигнати като независими, подкрепени от различни партии, а други са членове на БСП, които постепенно се ориентират към по-перспективни политически играчи.

В отбора на Радев са кметове на областни градове като Разград, Добрич, Русе, но и на много общини. Много от градоначалниците управляват по два, три и повече мандата, като д-р Людмил Веселинов в Попово например. С някои от тях са водени разговори да се включат пряко в предизборната борба и до седмица се чакат отговори.

Един от кметовете, за които се предполага, че ще се включи в парламентарния отбор на Радев, е Донка Михайлова, която управлява успешно Троян и общината от 15 години, а преди това е била и депутат.

Сериозен апетит да влезе в парламента има и кметът на Добрич Йордан Йорданов, но от екипа на Радев знаят, че той е натоварен с много скандали и думата му вече не тежи сред хората от града. Нещо повече – срещу него имаше сигнал до КПКОНПИ за това как майка му става горд собственик на 45% от общински терен. Впоследствие и от „Възраждане“ поискаха оставката на скандалния кмет.

Иначе поне половината от хората в листите на Радев ще са нови за политиката лица, но добре познати в професионалната си кариера, разкриват приближени до хората на Румен Радев.

Освен кметове и общественици, на челни места в листите ще бъдат и секретарите и съветниците, които бяха в администрацията на президентството, но напуснаха с оставката на Радев. Повечето са бивши служебни министри в петте му кабинета от последните години и са добре известни в обществото. Очаква се те отново да се завърнат в Министерския съвет, ако Радев състави правителство, а на тяхно място да влязат следващите в листите, където най-вероятно ще намерят място и шефовете на два съюза – на писателите Боян Ангелов и на колекционерите проф. Валери Стефанов. Към Народното събрание поглеждат още певците Орлин Горанов, Дарина Такова и художникът проф. Ивайло Мирчев.



