ООН: Мрежата на Епстийн може да представлява престъпления срещу човечеството

Група независими експерти, назначени от Съвета за правата на човека на ООН, предупредиха, че злоупотребите, свързани с осъдения сексуален насилник Джефри Епстийн, могат да отговарят на легалното определение за престъпления срещу човечеството, като посочват мащаба, организацията и международния обхват на предполагаемите действия.

В изявление, публикувано във вторник, експертите посочват, че милионите документи, предоставени от американските власти, очертават картина на систематично насилие, основано на дехуманизация, расизъм, корупция и крайна мизогиния. Според панела материалите показват, че престъпленията са извършвани срещу жени и момичета по координиран и транснационален начин, което потенциално надхвърля прага, заложен от международното право за престъпления срещу човечеството.

Експертите призоваха за изчерпателни разследвания не само срещу Епстийн, но и срещу неговата мрежа от сътрудници, която според тях включва фигури от политиката, бизнеса, науката и културния живот по целия свят. Те описаха обвиненията, изведени от публикуваните материали, като част от това, което изглежда като „глобално криминално предприятие“, способно да оперира години наред без реална отчетност.

Това предупреждение идва след публикуването на около 3,5 милиона страници с документи на американското правителство, свързани с разследванията около Епстийн на 30 януари. Публикуването бе задължително по Закона за прозрачността на досиетата на Епстийн, приет през ноември, който изисква всички такива документи да бъдат достъпни в търсима форма в рамките на 30 дни, като се допуска редакция само за защита на идентичността на жертвите. Въпреки това, срокът изтече с частично разкриване, а и самото януарско публикуване бе критикувано като непълно, като се предполага, че съществуват над шест милиона документа.

Докато новите разкрити записи хвърлят повече светлина върху връзките на Епстийн с влиятелни личности, критиците твърдят, че отчетността остава ограничена. Самият Епстийн дълги години избягва сериозно наказание, включително споразумение от 2008 г. във Флорида, при което признава, че е склонявал непълнолетно лице и е участвал в трафик на хора за сексуални цели, но изтърпява едва 13 месеца затвор. По-късно той се самоубива в затвора през 2019 г., докато очаква федерален процес. Бившият му партньор, Гислейн Максуел, по-късно бе осъдена и получи над 20 години затвор за участието си в схемата за трафик.

Експертите на ООН също критикуваха степента на редакции в публикуваните файлове, като посочиха, че те изглежда защитават влиятелни лица, а не само жертвите. Те предупредиха, че непълното разкриване е оставило много оцелели с усещането за повторно травматизиране и институционално „газлайтване“. В същото време панелът изрази тревога относно „погрешно редактирани“ документи, които разкриват чувствителна лична информация, като до момента в публикуваните материали са идентифицирани над 1 200 жертви.

Техните опасения съвпадат с критики в Съединените щати, където законодатели обвиняват администрацията на президента Доналд Тръмп, бивш сътрудник на Епстийн, че не е спазила напълно закона за прозрачност, като е задържала или прекомерно редактирала документи извън разрешеното от Конгреса. Министерството на правосъдието на САЩ не е дало публичен отговор на тези обвинения.

Панелът на ООН подчерта, че призивите за прекратяване на разследването на досиетата на Епстийн са неприемливи, тъй като това би означавало провал спрямо оцелелите. Те настояват, че всички обвинения, съдържащи се в публикуваните материали, изискват независимо, пълно и безпристрастно разследване, както за установяване на индивидуална отговорност, така и за изясняване на причините, поради които тези престъпления са продължили толкова дълго, без да бъдат спрени.