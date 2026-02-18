Бивш главнокомандващ на армията разкри за напрежение със Зеленски и инцидент през 2022 г.

Валерий Залужни, посланик на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, публично разказа за предполагаем инцидент през 2022 г., при който служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са влезли в временен военен команден обект, свързан с него, в Киев. Разказът е даден в интервю за Асошиейтед прес и идва на фона на дългогодишни информации за напрежение между Залужни и президента Володимир Зеленски в ранните етапи на пълномащабното руско нахлуване.

Според Залужни инцидентът е станал в средата на септември 2022 г., в момент, когато Украйна провежда успешна контраофанзива в североизточната част на страната. След напрегната среща в президентската администрация той се е отправил към временен команден пункт на Генералния щаб в Киев. По-късно същата вечер десетки служители на СБУ са пристигнали, за да извършат това, което той описва като необявена проверка. Залужни твърди, че не му е била обяснена целта на действията им и че той е отказал да предостави достъп до документи или компютърни системи. По думите му по това време на мястото са присъствали и повече от десет британски офицери.

Залужни определя случилото се като опит за сплашване и предупреждава, че подобни действия са могли да разкрият вътрешни разногласия в критичен момент за националното единство. По време на инцидента той се е свързал с Андрей Ермак, тогава ръководител на президентската канцелария, като го е предупредил, че е готов да разположи военни сили, за да предотврати проверката и да защити командния център. Той се е обадил и на Васил Малюк, който по онова време е ръководел СБУ. Според Залужни Малюк е заявил, че не е знаел за операцията и е обещал да провери случая.

Съдебни документи, разгледани от Асошиейтед прес, показват, че два дни преди инцидента СБУ е поискала разрешение за обиск на същия адрес във връзка с отделно разследване срещу организирана престъпна група. Заповедта за обиск е била свързана със стриптийз клуб, за който се твърди, че е свързан с престъпна мрежа. Служители на обекта обаче са заявили пред агенцията, че клубът е бил затворен още преди началото на пълномащабната инвазия. Залужни смята, че заповедта е послужила като претекст и че службите не биха могли по погрешка да насочат действията си към място, използвано като команден пункт на висше военно ниво.

СБУ отхвърли версията на Залужни. В изявление за Kyiv Independent службата посочи, че е извършвала следствени действия по друг наказателен случай на няколко адреса. Според СБУ на един от тези адреси е имало резервен, скрит команден пункт, свързан със Залужни, но там не са били провеждани обиски. От службата добавиха, че Малюк и Залужни са обсъдили ситуацията директно по това време и че въпросът е бил изяснен. СБУ отрече да са извършвани каквито и да било следствени действия на командния обект на Залужни.

Асошиейтед прес съобщава, че нито СБУ, нито президентската администрация са дали коментари, които пряко да отговарят на твърденията на Залужни, а агенцията отбелязва, че не може независимо да потвърди неговия разказ. Kyiv Independent също е потърсила коментар от канцеларията на Зеленски, но не е получила отговор преди публикуването.

Залужни рядко е говорил публично за отношенията си със Зеленски след напускането на поста. В интервюто за Асошиейтед прес той казва, че разногласията по военната стратегия са се появили скоро след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. и са продължили през цялата война. Макар да избягва директни политически изявления, той признава за дълбок разрив с президента, като подчертава, че не е искал да подкопава единството по време на война. Въпреки това спекулациите за негови бъдещи политически амбиции продължават, като Залужни често е сочен като потенциален кандидат на президентски избори след края на войната.

След освобождаването му от длъжността главнокомандващ през февруари 2024 г. Залужни беше назначен за посланик на Украйна във Великобритания. През ноември същата година, на фона на голям корупционен скандал, довел до оставката на Ермак, той публично призова за политическа промяна в следвоенния период. В средата на януари Зеленски се срещна със Залужни и други известни личности в рамките на това, което президентската канцелария определи като нов подход, насочен към повече откритост и диалог.

В същото интервю Залужни отправя и критики към начина, по който е била проведена украинската контраофанзива през 2023 г. Той заявява, че планът, разработен съвместно с партньори от НАТО, се е провалил, тъй като необходимите ресурси не са били осигурени от Зеленски и други представители на властта. Първоначалната стратегия е предвиждала съсредоточаване на сили за решителен пробив през Запорожка област към Азовско море с цел прекъсване на сухопътния коридор на Русия към окупирания Крим. Вместо това, по думите на Залужни, украинските войски са били разпределени по широк фронт, което е намалило ефекта от операцията. Двама западни военни представители, цитирани анонимно от Асошиейтед прес, подкрепят неговото описание на разминаването между първоначалния план и реалното изпълнение.

Залужни по-рано е твърдял, че още през есента на 2022 г. войната е придобила до голяма степен позиционен характер заради недостиг на техника и личен състав, което е ограничило възможностите на Украйна за пробив. По-късно Зеленски заяви, че елементи от плановете за контраофанзивата през 2023 г. са били известни на Русия предварително.