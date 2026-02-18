Искра Михайлова: Имаме служебен кабинет, който можем да наречем "Йотова - Сорос - Петрохан"

Заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" Искра Михайлова - Копарова атакува остро състава на новото служебно правителство. Тя обвини директно държавния глава за избора на министрите и ги обвърза с външни интереси и политически скандали.

Превантивна политическа атака

Веднага след обявяването на състава на Министерския съвет, от "ДПС - Ново начало" започнаха агресивна кампания за неговата делегитимация. Поводът за недоволството на парламентарната група е скоростта, с която президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на властта.

"Видяхме състава на служебния кабинет, отбелязахме и факта, че той беше приет за по-малко от една минута, без коментари и възражения и това ни дава основание да заявим ясно – имаме служебен кабинет на президента Йотова, Сорос и Петрохан", заяви Искра Михайлова - Копарова пред журналисти в кулоарите на парламента.

Сянката на аферата "Петрохан"

Политикът използва изтекли наскоро данни от службите, за да хвърли съмнения върху новите управници. Според Михайлова - Копарова в състава на правителството присъстват лица, които са пряко свързани със скандала "Петрохан", базирайки се на материали от Министерството на вътрешните работи от предходния ден.

Тя подчерта, че кабинетът е тясно свързан с конкретна политическа сила, макар да не я назова директно, и прехвърли цялата отговорност за бъдещите действия на правителството върху Илияна Йотова. От партията се заканиха, че ще използват всички лостове на парламентарната демокрация, за да контролират работата на министрите.

Изборите като залог

Рязката реторика срещу служебния кабинет още от първия му работен ден подсказва стратегия за мобилизация на електората преди предстоящия вот. Обявяването на правителството за зависимо от външни фактори е класически политически похват, който цели да създаде образ на външен враг.

Едновременно с това, партията си изгражда защитна позиция спрямо бъдещите действия на служебното Министерство на вътрешните работи при организацията на изборите. Подобна остра институционална конфронтация увеличава политическата несигурност в страната в критичен момент, измествайки фокуса от реалните икономически и социални проблеми към предизборни скандали.