Нора Недкова, Ергенът Евгени, Флора: Показаха звездния отбор в "Hell's Kitchen"

Риалити сезонът започна ударно с две силни програми както по bTV с "Ергенът", така и по NOVA c "Hell's KItchen".

Снощи бяха представени десетките нови кандидати за риалити звезди, но интересът на аудиторията е насочен и към звездния отбор в "Кухнята на ада", чиито първи обявени участници определено разбуниха духовете. Зрителите не приеха никак добре участието на рапъра Тото и пиленцето от Монако Нина, но пък се зарадваха да видят колоритния състезател от "Игри на волята" - Чикагото, който спечели сърцата на публиката на екстремното шоу, макар да не успя да грабне голямата победа.

Е, снощи шоуто загатна и за първите мигове на новите звездни участници, които ще бъдат официално представени тази вечер.

Най-голямо внимание привлече бившата Мис Плеймейт - Нора Недкова, която пък преди години ядоса зрителите на "Черешката на тортата" с капризите и оплакванията си, както и с липсата на особени кулинарни умения, което поражда въпроса защо се е включила и в "Хелс китчън", освен ако не е за тлъст хонорар и популярност.

Сред другите участници виждаме още култови звезди като Рая Пеева, която влиза заедно с майка си Красимира. Комедийният фронт ще бъде пазен от актьора Ники Станоев, на когото зрителите се надяват, че ще вдъхва забава и баланс в напрегнатата кухненска атмосфера.

Нова телевизия запазва тенденцията си да краде участници от "Ергенът", като този път са се прицелили към един Ерген - пианиста Евгени Генчев. Видяхме на промо кадрите и безупречната фигура на Славена Вътова, осанката на актрисата Диана Димитрова, която напоследък е зарязала България и гради кариера на художник и аниматор във Франция. Водещата от БНТ Флора Стратиева и тя ще изгрее в адската кухня, а дали има кулинарни умения, които да вървят с ироничните ѝ коментари, предстои да разберем.