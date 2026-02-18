Столична община обяви втора пазарна консултация за още 50 нови трамвая
Ден след старта на процедурата за 80 нови трамвая, Столична община публикува и втора пазарна консултация за още 50 мотриси.
С това общият брой на трамваите в подготвителен етап е 130.
На 17 февруари общината обяви първата консултация - за 80 трамвая, като начало на най-мащабната подмяна на подвижния състав в последните 15 години, съобщиха от Столична община.
Двете процедури са част от поетия ангажимент за доставка на общо 150 нови трамвая в рамките на програмата за модернизация на градския транспорт.
И при тази консултация се предвижда дългосрочен модел на доставка, осигурено техническо обезпечаване и поддръжка.
С последователното обявяване на двете процедури София ускорява подготовката за цялостно обновяване на трамвайния парк, като очакванията на ръководството на общината са това да бъде ключова стъпка към по-надежден и съвременен релсов транспорт.
Още по темата:
- » Ремонт променя трамвайни маршрути в София от днес
- » Трамваите се завърнаха в Княжево! Начело с легендарния №5
- » Заради ремонт: Промени в движението на трамваите в София