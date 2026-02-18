  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: +0 / +2
Сандански: +3 / +6
Русе: +2 / +2
Добрич: -2 / -1
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: -7 / -3
Кюстендил: +1 / +3
Стара Загора: +1 / +3

Столична община обяви втора пазарна консултация за още 50 нови трамвая

  • Сподели в:
  • Viber
Столична община обяви втора пазарна консултация за още 50 нови трамвая
A A+ A++ A

Ден след старта на процедурата за 80 нови трамвая, Столична община публикува и втора пазарна консултация за още 50 мотриси.

С това общият брой на трамваите в подготвителен етап е 130.

На 17 февруари общината обяви първата консултация - за 80 трамвая, като начало на най-мащабната подмяна на подвижния състав в последните 15 години, съобщиха от Столична община.

Двете процедури са част от поетия ангажимент за доставка на общо 150 нови трамвая в рамките на програмата за модернизация на градския транспорт.

И при тази консултация се предвижда дългосрочен модел на доставка, осигурено техническо обезпечаване и поддръжка.

С последователното обявяване на двете процедури София ускорява подготовката за цялостно обновяване на трамвайния парк, като очакванията на ръководството на общината са това да бъде ключова стъпка към по-надежден и съвременен релсов транспорт.

#трамваи

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите