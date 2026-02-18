  • Instagram
Коя е Ирина Щонова – кандидат за служебен министър на икономиката БИОГРАФИЯ
Ирина Щонова е кандидат за служебен министър на икономиката и индустрията в кабинета на Андрей Гюров.

Щонова е заместник-министър на икономиката и индустрията от 2 август 2022 г. до момента.

Тя притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Университета „Станфорд“ в Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ„Св.Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ. Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Като Вицепрезидент по маркетинг и стратегии на американския телеком AT&T е отговаряла за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи. Преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Била е мениджър в екипа на консултантската фирма „Макинзи“ в България. Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

