Илиян Василев: Предстоят турбулентни месеци. Затегнете коланите!

Политическият анализатор Илиян Василев призова новото служебно правителство на Андрей Гюров към незабавни и мащабни кадрови промени в ключови държавни сектори. Към 13:00 часа днес, броени минути след като стана ясен съставът на проектокабинета, Василев коментира в социалните мрежи, че новата власт няма лукса да изчаква и трябва веднага да започне реформи. Подобен призив обаче повдига сериозни въпроси относно границите на конституционните правомощия на едно временно правителство.

Рискът от политически уволнения под маската на реформи

Василев е категоричен, че е необходим демонтаж на модела на управление на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според него това изисква радикални смени в министерства, агенции и държавни компании, особено в сферите на сигурността, енергетиката и финансите. Въпреки че анализаторът определя тези действия като "демонтаж на зависимости", а не като реваншизъм, експерти предупреждават, че подобни дълбоки структурни промени сериозно надхвърлят основната задача на всеки служебен кабинет – организирането на честни избори.

Случаят "Петрохан" като лост за овладяване на МВР

Анализаторът обръща специално внимание на силовите ведомства, обвинявайки досегашното ръководство на МВР, че се опитва да бетонира версиите си за инцидента на Петрохан преди встъпването на новите ръководители. "Опит за фиксиране на наратив, който да стане трудно обратим", коментира Илиян Василев, внушавайки, че липсата на обществено доверие отнема легитимността на настоящите институции.

Икономическата цена на институционалната нестабилност

Призивите за светкавични промени в енергетиката и регулаторите крият сериозен морален риск. Всяка рязка смяна на ръководства в държавните дружества от страна на кабинет без парламентарна санкция създава несигурност за бизнеса. Алтернативната цена на тази "реална битка", за която Василев предупреждава, най-вероятно ще бъде платена през забавени инвестиции, административен хаос и икономическа турбуленция през следващите месеци. Авторът също така отбелязва стратегическия отпечатък на президента Румен Радев чрез назначаването на Атанас Запрянов за министър на отбраната, прогнозирайки изключително тежка съпротива от страна на ГЕРБ и ДПС.