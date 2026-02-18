Гюров тръгва със силна заявка, ще маха Сарафов

Служебният премиер Андрей Гюров коментира за първи път избора си на министри в кабинета.

"С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов, даваме ясен знак за важността на съдебната система. Янкулов е водил разследването по „Осемте джуджета“, има морални аргументи да поиска освобождаване на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа", каза той след срещата си с президента Илияна Йотова.

"Нося отговорност за всички министри, които са в този кабинет. Знам, че фокусът на всички е върху вътрешния министър. Емил Дечев е наказателен съдия, това, което виждаме в предишните избори е, че някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения след изборния процес и след това да виждаме присъди. Дечев разчитаме, че ще свърже двете неща и ще се знае, че ще се носи отговорност за всякакви нарушения, извършени по време на изборите, каза Гюров. Беше важно вътрешният министър да не е обвързан с никоя партия, за да не бъде обвинен, че се води политическа кампания, уточни служебният премиер.

Това са хора с експертиза в тези ресори, Хасан Адемов е човек, който е бил председател на социалната комисия в НС, още в 47-мото НС знаете, че ние от коалицията, предложихме Адемов за председател на тази комисия на базата на миналата му експертиза, каза Гюров. Същото важи и за Иван Христанов, с когото съм работил и съм получавал много добра обратна връзка от хората в земеделския сектор. Ние вярваме, че тези избори, за да бъдат честни, е много важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, а и ангажираността и участието на гражданите. Стоил Цицелков дълго време е към гражданския съвет на ЦИК и ще осигури тази връзка, ще помогне за осигуряването на честни избори. Той познава изборния процес в детайл, добави Гюров.

Вярваме, че трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си свършат работата, каза още Гюров.