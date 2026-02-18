Кой е Хасан Адемов – номиниран за служебен министър на труда

Хасан Адемов е кандидатза служебен министър на труда и социалната политика в проектокабинет с мандат на Андрей Гюров. Лекар по образование и дългогодишен народен представител, Адемов е сред най-разпознаваемите експерти в социалната сфера в българския парламент.

Образование и професионален път

Хасан Адемов е роден на 29 януари 1953 г. в село Белица, област Силистра. По образование е лекар – завършва медицина във Варна и специализира вътрешни болести. Професионалната му кариера започва в здравната система, където работи като лекар, преди да навлезе активно в политиката.

Медицинският му бекграунд често е определян като ключов за разбирането му по теми, свързани със социалната система, здравеопазването и демографските политики.

Дългогодишна парламентарна кариера

Адемов е сред най-опитните депутати в Народното събрание. Избиран е многократно за народен представител от листите на ДПС и има участие в редица парламентарни мандати.

През годините заема водещи позиции в парламентарните комисии по бюджет и финанси, както и по труда, социалната и демографската политика. Работата му е свързана с ключови законодателни инициативи в областта на социалното осигуряване, пенсионната система, социалното подпомагане и пазара на труда.

Министър на труда и социалната политика (2013–2014)

В периода 2013–2014 г. Хасан Адемов е министър на труда и социалната политика в правителството на Пламен Орешарски. Мандатът му преминава в сложна политическа обстановка и на фона на социално напрежение.