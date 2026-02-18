  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: +0 / +2
Сандански: +3 / +6
Русе: +2 / +2
Добрич: -2 / -1
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: -7 / -3
Кюстендил: +1 / +3
Стара Загора: +1 / +3

Коя е Мария Недина - вицепремиер по еврофондовете в кабинета Гюров

  • Сподели в:
  • Viber
Коя е Мария Недина - вицепремиер по еврофондовете в кабинета Гюров
A A+ A++ A

Мария Недина, която бе заявена от посочения за служебен министър-председател Андрей Гюров като служебен вицепремиер по европейските средства, е български експерт и политик. Преди назначаването си за служебен вицепремиер тя е била началник на политическия кабинет в Министерството на околната среда и водите (от юни 2023 г.). Служила е и като съветник в няколко министерства: на иновациите и растежа, на енергетиката и в Министерския съвет по въпросите на европейските фондове (2021 г.).

Недина има международен опит като специалист по данни (Data Scientist) и изкуствен интелект. Работила е над 3 години в централата на Twitter в Дъблин, където е заемала позицията ръководител "Data Science & AI" за отдела за финанси и инвестиции.

#Андрей Гюров #служебен кабинет

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите