Коя е Мария Недина - вицепремиер по еврофондовете в кабинета Гюров
Мария Недина, която бе заявена от посочения за служебен министър-председател Андрей Гюров като служебен вицепремиер по европейските средства, е български експерт и политик. Преди назначаването си за служебен вицепремиер тя е била началник на политическия кабинет в Министерството на околната среда и водите (от юни 2023 г.). Служила е и като съветник в няколко министерства: на иновациите и растежа, на енергетиката и в Министерския съвет по въпросите на европейските фондове (2021 г.).
Недина има международен опит като специалист по данни (Data Scientist) и изкуствен интелект. Работила е над 3 години в централата на Twitter в Дъблин, където е заемала позицията ръководител "Data Science & AI" за отдела за финанси и инвестиции.
