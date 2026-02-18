  • Instagram
Доц. Михаил Околийски поема МЗ

Доц. Михаил Околийски поема МЗ
Михаил Околийски е избран за служебен министър на здравеопазването по предложение на Андрей Гюров, като номинацията поставя акцент върху дългогодишния му експертен опит в областта на общественото и психичното здраве, както и в международните здравни политики.

Доц. д-р Околийски е утвърден български специалист по обществено и психично здраве, университетски преподавател и държавен управленец с професионален опит както в национални институции, така и в структурите на Световната здравна организация. През 1995 г. завършва социална терапия в Хумболтов университет в Берлин, където през 1998 г. защитава и докторска степен по сексология.

В периода 1990–1998 г. работи в Германия в сферата на психичната рехабилитация, като придобива практически опит с европейските модели за грижа в областта на психичното здраве.

След завръщането си в България развива активна научна и експертна дейност. Между 1998 и 2014 г. е доцент в Националния център по обществено здраве и анализи, сектор „Психично здраве“, където участва в разработването на национални програми, проекти и епидемиологични изследвания. В рамките на същата институция ръководи направление „Психично здраве“ и работи по политики, свързани с превенцията и лечението на психичните разстройства.

Преподава сексология и репродуктивно здраве в Югозападен университет „Неофит Рилски“. Част е и от международни професионални мрежи, сред които Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH).

