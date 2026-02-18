  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: +0 / +2
Сандански: +3 / +6
Русе: +2 / +2
Добрич: -2 / -1
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: -7 / -3
Кюстендил: +1 / +3
Стара Загора: +1 / +3

Кой е Георги Клисурски – новият министър на финансите

  • Сподели в:
  • Viber
Кой е Георги Клисурски – новият министър на финансите
A A+ A++ A

Георги Клисурски ще бъде служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е зам.-кмет на София по направление „Финанси“.

Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси, пише в биографията на сайта на Столична община.

Професионална кариера
В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините.

Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната.

Андрей Янкулов, Мария Недина и Стоил Цицелков – вицепремиерите в служебния кабинет на Гюров
Президентът Илияна Йотова обяви, че ще подпише указ за назначаването на служебния кабинет на Андрей Гюров. В него ще има трима вицепремиери

След работа в Министерството на финансите, е назначен от Васил Терзиев за заместник-кмет на София по ресор „Финанси и здравеопазване“.

Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании.

Образование
Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Сред основните му приоритети в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

#Министерство на финансите

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите