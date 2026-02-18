Кой е Георги Клисурски – новият министър на финансите

Георги Клисурски ще бъде служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е зам.-кмет на София по направление „Финанси“.

Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси, пише в биографията на сайта на Столична община.

Професионална кариера

В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините.

Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната.

След работа в Министерството на финансите, е назначен от Васил Терзиев за заместник-кмет на София по ресор „Финанси и здравеопазване“.

Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании.

Образование

Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Сред основните му приоритети в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.