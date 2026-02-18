Коя е Ирена Георгиева - предложението на Андрей Гюров за министър на туризма?

Ирена Георгиева е предложението за министър на туризма в служебния кабинет на Андрей Гюров, обявен пред президента Илияна Йотова на 18 февруари. През последните 11 години тя заемаше поста заместник-министър на туризма - още от времето на министър Николина Ангелкова (назначена през 2014 г.). През февруари тази година Георгиева беше назначена за съветник в политическия кабинет на министъра на туризма Мирослав Боршош.



Почти цялата ѝ кариера е свързана с туризма

Ирена Георгиева е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност - според визитката ѝ в сайта на министерството.

Още: Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е редица сертификати с такъв профил.

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), а от 2009 до 2013 е председател на АБТТА. След това отново е член на управителния орган на асоциацията - до февруари 2015 г.

Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. Била е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 г. до 2012 г. е била и неѝн президент. От 2021 г. до 2023 г. Ирена Георгиева е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия.

Владее руски, френски и английски език.