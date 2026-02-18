  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: +0 / +2
Сандански: +3 / +6
Русе: +2 / +2
Добрич: -2 / -1
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +3
Смолян: -7 / -3
Кюстендил: +1 / +3
Стара Загора: +1 / +3

АМ "Тракия" от Бургас към София остава затворена в двете посоки

  • Сподели в:
  • Viber
АМ "Тракия" от Бургас към София остава затворена в двете посоки
A A+ A++ A

Магистрала „Тракия" в участъка от Бургас до с. Зимница, община Стралджа остава затворена в двете посоки поради снегонавявания, намалена видимост, и два пътни инцидента, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Бургас.

Инцидентите са станали около 320-ия километър на автомагистрала „Тракия". При единия случай е възникнала катастрофа между два леки автомобила. При другия инцидент тежкотоварен камион (тир) е излязъл от пътното платно и е попаднал в канавката.

В момента се извършва изтегляне на авариралите превозни средства. От Областната дирекция на МВР – Бургас уточниха за БТА, че при произшествията няма пострадали, няма нанесени и сериозни материални щети.

Вероятно шофьорите са с недобре снабдени гуми с достатъчен грайфер. Автомобилите самостоятелно залитат и излизат извън платното. Шофьорите са се движили бавно, но не са могли да спрат навреме, посочиха от полицията.

Движението в района остава преустановено до окончателното отстраняване на превозните средства и обезопасяване на трасето.

#''Тракия''

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите