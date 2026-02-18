Случаят "Петрохан": Аутопсиите разкриха истината за самоубийствата

Заместник-директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров даде подробности за аутопсиите на тримата загинали на Петрохан.

При Пламен Статев е установено транзиторно огнестрелно нараняване на главата с входна рана в дясното слепоочие и изходна – в лявото. Куршумът е преминал хоризонтално през черепа при изправено положение на главата. Нараняването е причинено от изстрел с огнестрелно оръжие при опрян дулен срез на оръжието до дясното слепоочие. Калибърът на проектила, който е причинил нараняванията - е 9 мм. Липсва алкохол в кръвта му.

По отношение на Ивайло Иванов аутопсията е установила две огнестрелни наранявания на главата. Първото е с входна рана под брадичката и изход в областта на двете очи, което е причинило обширно разкъсване на меките тъкани на лицето и костите. Посоката на изстрела е отдолу нагоре при изправено положение на главата.

Вторият изстрел е с входна рана в лявата теменно-слепоочна област и изходна - в дясното слепоочие. Смъртта на Ивайло Иванов се дължи именно на второто огнестрелно нараняване на главата, довело до тежко увреждане на мозъка. "В близките часове преди настъпването на смъртта той също не е употребявал алкохол", посочи Маджаров.

При аутопсията на Дечо Василев е установено огнестрелно нараняване на главата с входна рана в дясното слепоочие и изходна – в лявото слепоочие. Изстрелът също е хоризонтален при изправено положение на главата. И при него в близките часове преди настъпването на смъртта не е установена употреба на алкохол.