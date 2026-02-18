  • Instagram
Ето кой поема МВР: Кой е Емил Дечев?

Ето кой поема МВР: Кой е Емил Дечев?
Емил Дечев е юрист и магистрат, който е работил както в съдебната система, така и в изпълнителната власт.

Дечев е магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд.

В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на Кирил Петков, който тогава бе министър-председател на страната.

