Гюров обявява имената на министрите си

Избраният за служебен премиер Андрей Гюров представя в президентството кои ще са министрите в кабинета - предаваме на живо от „Дондуков“ 2.

Посоченият за служебен премиер от президента - Андрей Гюров, представя състава на неговия служебен кабинет. До минути се очаква да станат ясни имената на кандидатите за министри, на които се е спрял, както и дали Илияна Йотова ще приеме тези имена.

Ще имаме ли служебно правителство?

„Знам, че в тази ситуация избор на служебни министри е нелека. Очакванията на българските граждани са много големи, няма да имате толеранс от 100 дни, даже, струва ми се, че няма да имате и 100 минути. Най-важната задача е подготовката на честни парламентарни избори“, с тези думи Илияна Йотова посрещна Андрей Гюров в президентството.

След това Гюров обяви имената в служебния кабинет:

Зам.-министър председател и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Зам.-министър председател по европейските средства – Мария Недин

Зам.-министър за честни избори – Стоил Цицелов

Министър на финансите – Георги Клисурски

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева

Министър на транспорта – Корман Исмаилов

Припомняме как стигнахме до служебния кабинет:

Оставката на правителството на Росен Желязков на 11 декември 2025 г. бележи нов етап в продължаващата политическа криза в България. Оттеглянето на кабинета бе предизвикано от масови протести срещу корупцията, икономическата политика и спорния бюджет за 2026 г.

След подаването на оставката правителството не спира веднага работа – то изпълнява текущите държавни функции, докато се излъчи нов кабинет или бъде назначено служебно правителство от президента

След оставката парламентарните групи отказаха да опитат да съставят ново правителство в рамките на 51-вото Народно събрание. Така се стигна до начало на процедурата по съставяне на служебен кабинет,

На 12 февруари 2026 г. президентът Илияна Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер, който трябва да представи състав на служебен кабинет, а държавният глава да го одобри и подпише указ за назначаването му. Също да бъде обявена и датата на изборите.

