Прокуратурата: Ивайло Калушев е бил под влияние на хипнотици

Разследването на трагедията край хижа "Петрохан" и връх Околчица разкрива шокиращи подробности за вътрешните отношения в групата на Ивайло Калушев. Заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова обяви днес, че в кръвта на лидера е открито хипнотично средство, а доказателствата по случая "противоречат на приетите норми за човешки взаимоотношения".

Сектантска йерархия и контрол

Видеозаписи от охранителните камери около опожарената хижа потвърждават, че в групата е съществувала строга йерархия, в която Ивайло Калушев е заемал лидерска позиция. Разследващите са категорични, че в нощта на смъртта на тримата мъже на Петрохан на мястото не е имало външни лица.

"Обезпокоена съм от фактите, които излизат. Част от доказателствата шокират. В 30-годишната си практика не съм имала толкова сложен случай", заяви прокурор Наталия Николова.

Механизмът на смъртта

Според официалните данни на прокуратурата и МВР, случаят на Петрохан се разглежда като самоубийство на тримата мъже, докато събитията под връх Околчица се класифицират като убийства, последвани от самоубийство. Оръжията, намерени на местата, съответстват на балистичните експертизи на жертвите.

Хипнотичното влияние

Наличието на хипнотичното вещество фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев добавя нов елемент към разследването на психологическия климат в затворената общност. Данните сочат, че Калушев е упражнявал тотален контрол над последователите си, което се потвърждава и от откритите в хижата записки, свързани с религиозни практики и култ към личността.