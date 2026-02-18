ПП-ДБ събират подписи за оставката на Рая Назарян
Започваме да събираме подписи за оставката на Рая Назарян като председател на парламента, защото отказва да спази закона, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на БНТ.
"Внесохме и други промени в Закона за Националната служба за охрана, които по друг начин ограничават възможността Пеевски и Борисов да имат охрана – само при военно положение", заяви Василев.
По думите му председателят на Народното събрание Рая Назарян бави разпределянето на предложенията по комисии вече шест, а не три дни, както е по-правилник. "Вчера изпрати писмо, че няма да го разпредели за разглеждане в комисиите, защото промените са същите по същество, а те не са", обясни Василев.
По думите му Назарян "пази Борисов и Пеевски" по този начин, защото знае, че има мнозинство за тези промени. "Имаме две седмици в този парламент, поне едно добро нещо да свършим. Парите за охраната на Борисов и Пеевски са достатъчни да се построят две детски градини", допълни Василев.
