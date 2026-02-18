  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: -1 / +4
Сандански: +3 / +8
Русе: +1 / +3
Добрич: -1 / +0
Видин: +4 / +7
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: -1 / +2
Смолян: -7 / +0
Кюстендил: +1 / +5
Стара Загора: +1 / +4

ПП-ДБ събират подписи за оставката на Рая Назарян

  • Сподели в:
  • Viber
ПП-ДБ събират подписи за оставката на Рая Назарян
A A+ A++ A

Започваме да събираме подписи за оставката на Рая Назарян като председател на парламента, защото отказва да спази закона, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на БНТ.

"Внесохме и други промени в Закона за Националната служба за охрана, които по друг начин ограничават възможността Пеевски и Борисов да имат охрана – само при военно положение", заяви Василев.

По думите му председателят на Народното събрание Рая Назарян бави разпределянето на предложенията по комисии вече шест, а не три дни, както е по-правилник. "Вчера изпрати писмо, че няма да го разпредели за разглеждане в комисиите, защото промените са същите по същество, а те не са", обясни Василев.

По думите му Назарян "пази Борисов и Пеевски" по този начин, защото знае, че има мнозинство за тези промени. "Имаме две седмици в този парламент, поне едно добро нещо да свършим. Парите за охраната на Борисов и Пеевски са достатъчни да се построят две детски градини", допълни Василев.

#Рая Назарян

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите