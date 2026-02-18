Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство НА ЖИВО

При Петрохан става дума за извършено самоубийство. При Околчица – за убийства и последвало самоубийство. Това заяви на брифинг заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

‘Прокуратурата и полицията са двете институции, които за последните две седмици работят усилено по двата случая – „Петрохан” и Околчица. Подпомагани сме и от експерти и вещи лица, с които да изясним всички факти и обстоятелства, за да наредим всички парчета от пъзела”, подчерта тя.

По думите ѝ основният въпрос, който се задава в момента е какъв е мотивът за това престъпление. „Това е изключително тежък и сложен случай, с какъвто лично аз не съм се сблъсквала в своята 30-годишна практика в прокуратурата и следствието. Работим по всички възможни версии. При Петрохан става дума за извършено самоубийство. При Околчица – става въпрос за убийства и последвало самоубийство. Това са фактите към настоящия момент”, заяви прокурорът.

Няма други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже на Петрохан – категорични са от прокуратурата. Част от камерите около хижата са се включвали и изключвали при движение, включително на животни. „Включвали са се и при пожара. За съжаление, част от устройствата са унищожени, а други – въобще не са работили. Записи, иззети от записващите устройства ще бъдат показани от колегите от полицията. На два от записите се вижда нещо, което е изключително ключово за отношенията в групата. А именно наличието на йерархия в групата, чийто лидер безспорно е Ивайло Калушев”, подчерта Николова.

По отношение на боеприпасите - тя потвърди информацията, изнесена от МВР, че те са се възпламенили по време на пожара.