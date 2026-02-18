153 години по-късно: Посланията на Левски от парламентарната трибуна

По повод 153-ата годишнина от обесването на Васил Левски парламентарните групи излязоха с декларации от трибуната на Народното събрание.

ГЕРБ-СДС

Днес е ден за паметници, но трябва и да е ден за безпощадна ревизия, се казва в декларация на парламентарната група на ГЕРБ-СДС по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски, прочетена от Георги Кръстев.

Ако Васил Иванов Кунчев влезе в тази зала, ще види зала, пълна с чиновници на собственото си его. Левски е бил не само мечтател, а най-прецизният, най-безмилостният стратегически ум, който тази земя е раждала, се казва в декларацията. Преди да поиска свобода, той е наложил дисциплина, подчерта Кръстев.

Идеалът не е просто украшение, той е гръбнакът на държавата, изтъкна депутатът. Левски ни остави нещо, което тук е в критичен дефицит - отказ от личното „аз“ в името на крайния резултат, подчерта той. Тук се проповядва „ако спечеля, печеля за себе си, ако загубя, губи целият народ". Това е паразитизъм на гърба на цялата държава, се подчертава в декларацията. Чистата и святата република е жесток стандарт за професионална хигиена. Свободата, за която той увисна на въжето, е отговорността да бъдеш суверен, посочи Георги Кръстев.

България отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски

Спрете да използвате името му като щит на собствената си потребност, обърна се към залата депутатът от ГЕРБ-СДС. Единакът в политиката е просто хищник, който дебне своята жертва. Моралът не е тема за неделно проповядване, а чиста проба държавническа логика, смята той. Когато работим като система, можем да оцелеем като нация, се изтъква още в декларацията.

ПП-ДБ

Днес се навършват 153 години от обесването на Васил Левски – един от най-ярките символи на българското държавничество, заяви от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова в декларация от името на „Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Левски говори за чиста и свята република не като абстрактна идея, а като конкретна форма на управление, посочи Белобрадова. Разбирал е, че на първо място е българският национален интерес дори тогава, когато държавата България не е съществувала, коментира тя.

Най-важното, което трябва да помним от него, е, че той мечтае за една държава, в която живеем ние в момента, заяви Белобрадова. Тя има три основни характеристики: свободна България, която ние в момента имаме, второ - държава, в която всички са равни - това в момента е нашето битие, и трето - България, която е заедно с другите европейски народи, посочи тя. През 2026 г. с постигането на най-високата степен на интеграция на България в рамките на Европейския съюз, ние сме в рамките на това, което Левски наистина е мечтал да постигне, смята Белобрадова.

Ако ние сме постигнали всичко, което е завещал Апостола, нашата истинска задача и наш истински дълг е да го защитаваме до последно – тази роля на България в сърцето на Европа и нейната независимост и свобода, заяви депутатът от ПП-ДБ.