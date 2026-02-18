Промяната на климата отваря път за разпространение на болезнената болест Чикунгуня из цяла Европа

Ново научно изследване предупреждава, че вирусът Чикунгуня, известен с причиняването на силна и продължителна болка, вече може да се разпространява чрез комари в голяма част от Европа. Повишаващите се температури, свързани с климатичните промени, значително увеличават периода, в който предаването на вируса е възможно, особено в южните части на континента.

Учените установиха, че в страни като Испания, Португалия, Италия и Гърция условията вече позволяват инфекции с Чикунгуня повече от половината година. В някои части на Западна и Централна Европа, включително Франция, Германия, Белгия и Швейцария, разпространението може да настъпи за няколко месеца годишно. Дори югоизточна Англия може да бъде изложена на ограничен сезонен риск. Според учените продължаващото затопляне прави по-северното разпространение на вируса все по-вероятно.

Проучването е първото, което изследва комплексно как температурата влияе върху инкубационния период на вируса в азиатския тигров комар, инвазивен вид, който през последните десетилетия постоянно разширява ареала си в Европа. Използвайки данни от 49 предишни изследвания, учените установиха, че вирусът може да се развива в комарите при температури с 2,5°C по-ниски от предишните оценки. Новооткритата граница от около 13–14°C значително увеличава броя на районите и месеците, в които предаването е възможно, в сравнение с досегашното минимално изискване от 16–18°C.

Чикунгуня е открит за първи път в Танзания през 1952 г. и десетилетия наред остава предимно в тропическите райони, където все още причинява милиони инфекции годишно. Болестта се характеризира със силни болки в ставите, които могат да продължат месеци или години, и може да бъде опасна за малки деца и възрастни. Докато Европа е регистрирала само спорадични случаи в миналото, през 2025 г. Франция и Италия отбелязаха огнища с няколкостотин случая.

Според водещия автор на изследването Сандийп Тегар от Британския център за екология и хидрология (UKCEH), Европа се затопля приблизително два пъти по-бързо от глобалния среден темп, което прави по-ниската граница на температурата особено значима. Той нарече резултатите „тревожни“ и подчерта, че разпространението на болестта на север е въпрос на време, а не на вероятност.

Д-р Стивън Уайт, също от UKCEH, отбеляза, че преди две десетилетия идеята за установяване на тропически болести като Чикунгуня или денга в Европа би изглеждала невероятна. Според него комбинацията от климатични промени и разпространението на азиатския тигров комар е фундаментално променила ситуацията. Само във Франция броят на регистрираните случаи на Чикунгуня се увеличи значително миналата година, основно заради пътници, заразени в отвъдморски територии като Реюнион, които след това са били ухапани от местни комари.

Азиатският тигров комар хапе през деня и се развива добре в по-топли климатични условия. Макар да е регистриран и във Великобритания, той все още не се е установил там. Въпреки че съществуват ваксини срещу Чикунгуня, те са скъпи, а експертите по обществено здраве подчертават, че най-ефективната защита остава избягването на ухапвания от комари.

Д-р Диана Рохас Алварес от Световната здравна организация заяви, че изследването подчертава нарастващата вероятност от локално разпространение на вируса в Европа. Тя предупреди, че до 40% от пациентите могат да страдат от тежки болки в ставите или артрит дори пет години след инфекцията. Според нея страните в Европа все още имат възможност да ограничат разпространението на комара чрез наблюдение, повишаване на обществената информираност и базови превантивни мерки, като премахване на стояща вода, носене на защитно облекло и използване на репеленти.

Вирусът се предава, когато комар ухапе заразен човек, позволявайки на вируса да се развие в насекомото, преди да бъде предаден на друг човек. Ако инкубационният период надхвърля продължителността на живота на комара, предаването не е възможно. По-топлите температури съкращават този процес, увеличавайки риска от разпространение.

Учените отбелязват, че техните открития позволяват по-прецизно определяне на високорисковите места и периоди, което помага на властите да решават кога и къде да предприемат мерки. Традиционно студените европейски зими спираха активността на комарите, предотвратявайки продължителни огнища. Въпреки това, вече се наблюдават признаци на активност на комари през цялата година в Южна Европа, което повишава опасенията, че бъдещите огнища могат да бъдат по-големи и по-продължителни.

Докато във Великобритания все още не са регистрирани локално придобити случаи на Чикунгуня, здравните власти съобщават за рекордните 73 внесени случая между януари и юни 2025 г., почти три пъти повече от същия период година по-рано. Експертите предупреждават, че предотвратяването на установяването на азиатския тигров комар остава ключово, тъй като този вид може да предава няколко сериозни вируса, включително Чикунгуня, денга и Зика.