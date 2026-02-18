Зеленски: Украинците няма да приемат мир, който предава Донбас на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски ясно заяви, че украинското общество категорично ще отхвърли всяко мирно споразумение, което изисква от Киев едностранно оттегляне от Донбас и предаване на контрола над региона на Русия. В интервю за Axios Зеленски подчерта, че такъв резултат би означавал предаване на украинска територия и граждани, нещо, което според него обществото няма да прости.

Според Зеленски единственият реалистичен начин за напредък по въпросите за територията е чрез пряко договаряне с Кремъл. Той каза, че е инструктирал своя екип за преговори да работи за организиране на среща на лидерите в Женева, включваща Украйна, САЩ и Русия. Докато сигнализира готовност да обсъди взаимно оттегляне на войските, Зеленски настоя, че всяко оттегляне на украински сили трябва да бъде съпроводено с равно оттегляне на руските войски. Той също така отхвърли претенциите на Москва за суверенитет над Донбас.

Зеленски отбеляза, че Киев и Вашингтон са съгласни по принципа, че всяко потенциално мирно споразумение трябва да бъде одобрено чрез национален референдум. Според него, споразумение, което просто замразява текущата фронтова линия в Донбас, може да бъде прието от обществеността. Въпреки това, сделка, която лишава Украйна от суверенитет над региона и оставя жителите му под руски контрол, почти сигурно ще бъде отхвърлена на референдума. Донбас, подчерта той, остава неразделна част от Украйна, включително нейните хора, територия и национални символи.

Зеленски засегна и въпроса за изборите, като посочи, че се водят обсъждания за провеждането на президентски избори заедно с референдума. Той разкри, че Русия е съгласила само еднодневно примирие, за да улесни изборите, което е далеч от необходимите приблизително 60 дни, които Украйна смята за нужни за организиране на достоен процес. Зеленски определи позицията на Москва като нереалистична и показател за липса на сериозна ангажираност към мира. Въпреки че по-рано е заявявал, че възнамерява да напусне политиката след войната, той призна, че ако изборите се проведат по време на нестабилно примирие, може да обмисли повторно участие в надпреварата, в зависимост от общественото мнение. Той също припомни, че към средата на февруари голямо мнозинство украинци са против провеждането на избори докато войната продължава.

Зеленски добави, че по време на преговорите американските посредници са предложили украинските сили да се изтеглят от територии на Донбас, които в момента контролират, като тези райони потенциално да станат демилитаризирана свободна икономическа зона. Той уточни, че Вашингтон все още не е заел официална позиция относно бъдещия суверенитет върху района. Руски представители обещаха по време на втория кръг от дискусиите да се консултират с Москва и да се върнат с по-ясно предложение за териториалните подредби.

Последният кръг преговори в Женева събра делегации от Украйна, САЩ и Русия. Украинската страна е водена от Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. След първия ден на разговорите, Умеров заяви, че е провел отделна координационна среща с представители на САЩ и ключови европейски партньори, включително Франция, Великобритания, Германия, Италия и Швейцария, за да се съгласуват позиции и планират следващите стъпки. Той подчерта важността на поддържането на съвместен подход между Украйна, нейните западни съюзници и Вашингтон.

Умеров потвърди, че както политическите, така и военните работни групи ще подновят дискусиите на следващата сутрин. Той също очерта състава на украинската делегация, включително високопоставени представители от президентската администрация, парламента, въоръжените сили и военната разузнавателна служба. Руската делегация е водена от Владимир Медински, а американският екип включва специалния пратеник Стив Уиткоф, както и Джаред Кушнър и висши американски военни представители.

След разговорите Уиткоф заяви, че е постигнат „значителен напредък“ към възможно споразумение, като отдаде заслуга на Доналд Тръмп за събирането на страните. Той посочи, че двете страни са се съгласили да информират своите лидери и да продължат работа по постигането на споразумение. По-рано Тръмп публично призова Украйна да се включи бързо в преговорите.

Въпреки тези изявления, атмосферата около преговорите в Женева остана напрегната. Руски позиции, представени по време на дискусиите, бяха описани от някои наблюдатели като обструктивни, а разговорите се провеждаха на фона на мащабна руска атака срещу Украйна в навечерието на срещата.