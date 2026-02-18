  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: -1 / +4
Сандански: +3 / +8
Русе: +1 / +3
Добрич: -1 / +0
Видин: +4 / +7
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: -1 / +2
Смолян: -7 / +0
Кюстендил: +1 / +5
Стара Загора: +1 / +4

Тунджа излезе от коритото си край Казанлък, критична е ситуацията при рибарниците

  • Сподели в:
  • Viber
Тунджа излезе от коритото си край Казанлък, критична е ситуацията при рибарниците
A A+ A++ A

Ситуацията в промишлената зона между Казанлък и Бузовград остава напрегната, след като придошлата река Тунджа преля и наводни три местни рибарника. Най-критично е положението при най-ниския водоем, където дигата вече е сериозно компрометирана, предаде кореспондентът на БГНЕС.

В опит да се овладее водната стихия, по спешност е мобилизирана тежка техника от съседния бетонов възел. В момента машините работят по укрепване на насипите, за да се ограничи разливът, който вече е залял голяма част от дворовете в индустриалния район.

Освен материалните щети по стопанските обекти, сериозна тревога буди и състоянието на трафопоста в района. Водата вече е достигнала съоръжението и има реална опасност всеки момент токът в цялата индустриална зона да бъде спрян от съображения за безопасност.

Тунджа излезе

Местните фирми следят ситуацията с безпокойство, докато екипите на терен се съзтезават с времето и прииждащата река.

Тунджа излезе

#река

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите